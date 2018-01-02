意大利发生自制炸弹爆炸事件 造成4人受伤

哈通社/阿斯塔纳/1月2日 -- 据外媒报道，当地时间2017年12月31日晚，意大利北部都灵市郊外发生一起爆炸袭击事件。爆炸造成4人不同程度受伤，爆炸物周围30多间民宅玻璃被震碎，4辆汽车被炸毁。

报道称，据当地警方消息，爆炸物是一枚自制的纸质炸弹，外包装类似烟花，爆炸威力强大。涉案嫌疑人佯装丢垃圾，将炸弹装在一个纸箱内放在了街边的垃圾桶旁。

爆炸时，在剧烈的爆炸声中，强大的冲击波卷起垃圾箱附近的杂物四处横飞，停在垃圾桶附近的4辆汽车被炸毁，远在道路对面的民居门窗不同程度受损，4名路过的行人受伤。这些伤者分别是2名意大利人和2名来自摩洛哥的移民。目前伤者仍在留院观察，暂无生命危险。



爆炸发生后，警方封锁了附近街道，并对爆炸物周围的废弃房屋和建筑工地进行了地毯式搜索。在一处建筑工地内警方发现了12枚与爆炸物相同能量的纸质炸弹，以及两颗自制的掷弹筒和近1公斤的烈性炸药。

警方初步怀疑，爆炸事件和警方搜查起获的爆炸物很有可能与极端组织有关。

目前，尚未有任何组织表示对此次爆炸事件负责，警方正在全力缉捕涉嫌引发爆炸事件的疑犯和制造爆炸物团伙，以及烈性炸药的来源。

【编辑：小穆】