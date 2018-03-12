哈萨克邮政公司将启用载重量为4公斤的邮政无人机

哈通社/阿斯塔纳/3月12日--哈萨克邮政公司(kazpost)正在测试用于向偏远居民点配送报纸和快递的无人机（载重量为4公斤）。

据了解，去年9月份，该公司已经启用了载重量为2公斤的邮政无人机。



哈萨克邮政公司(kazpost) 董事长萨肯•萨尔森诺夫在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示："除了快递货车外，我们还有37节快递集装箱列车。此外，我们配备了为偏远居民点运送2公斤以内邮件的无人机。过去为完成偏远居民点邮件派送任务，快递货车会行使近150公里的崎岖山路，而如今邮政无人机只需飞行40公里，效率非常高。"



据统计，去年，哈萨克邮政公司使用无人机派送了将近1,5吨的快递邮件。



"目前阶段，我们向30个居民点提供着无人机配送邮件服务。同时，我们正在测试载重量可达到4公斤的邮政无人机。" 他说。



据悉，哈萨克邮政公司并没有购买这些无人机，而是通过公私合营伙伴为每次航行支付费用。每公里飞行费用为90坚戈，但不会增加客户的运费。



据萨尔森诺夫介绍，该公司雇用了2.2万个员工。 3500个办事处中约有80％已实行自动化管理。 此外，大约70％的分支机构位于农村地区。



【编译：达娜】