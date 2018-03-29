哈通社阿斯塔纳/4月2 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫29日表示，《哈萨克斯坦经济外交：东部至西部》论坛将于4月举行。

"2018年4月，在我们的外交使团参与下将举行一系列活动。其中包括，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫计划出席的《哈萨克斯坦经济外交：东部至西部》论坛以及投资和发展部、哈萨克斯坦出口公司、阿塔梅肯企业家协会邀请我国认可的外国使团和结合国内领先企业、商人的外交商业俱乐部参与并旨在介绍国家出口战略的简报会。" 阿布德拉赫曼诺夫说。

据部长透露，哈萨克斯坦外交部正在就国防工业企业的产品步入国外市场展开相关推动工作，包括举行活动、邀请官方及商业代表团进行访问、协助国外政府机构和公司建立合作等。

"国防工业领域大部分哈萨克斯坦公司已对促进出口及投资吸引力方面的提议进行了审议。其中包括，哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司、特别产品出口公司、塞梅工程股份公司、ZKMK股份公司、基洛夫制造厂股份公司、Paramount Engineering有限公司等。"外交部部长说。

【翻译：冰山】