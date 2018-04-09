国际油价：纽约原油单周降幅超4%

哈通社/阿斯塔纳/4月9日 -- 因市场担忧美中贸易战风险提升，抑制全球经济增长进而影响原油需求，利空情绪主导国际原油市场，导致当周首尾两个交易日原油期货价格大幅下挫，其中纽约轻质原油主力期货合约价格单周降幅达到4.56%。

中美两国之间的贸易摩擦仍在继续。美国总统特朗普称，考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税。中方则强调将予以回击。



原油市场分析师普遍认为，中美贸易博弈不断加码，扭转了年初以来市场对原油价格普遍看涨的乐观情绪，而当周公布的美国油田钻井数量比前一周增加11个（至808个）这一消息，显示出美国页岩油厂商持续增产，加重了原油价格的下行压力。



未来一周，市场的注意力将有所分散，除继续关注中美贸易摩擦外，还将焦点落于石油输出国组织（欧佩克）和国际能源机构公布的月度报告之上。资料显示，根据国际能源署(IEA)上个月公布的月度原油市场报告，原油市场正迈向再平衡。



截至当周最后一个交易日（6日）收盘时，纽约商品交易所（NYMEX）5月交货的WTI轻质原油期货价格下跌1.48美元，收于每桶62.06美元，跌幅为2.33%。伦敦洲际交易所（ICE Futures） 6月交货的布伦特原油期货价格下跌1.22美元，收于每桶67.11美元，跌幅为1.79%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】