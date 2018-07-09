首批4名被困泰国少年足球队员获救

哈通社/阿斯塔纳/7月9日 -- 据新华社消息，泰国清莱府府尹那荣萨8日晚在发布会上说，4名被困山洞的少年足球队员当天傍晚被成功救出，并已送往医院。当天的救援工作告一段落。

那荣萨说，前两位被困人员在下午5时40分左右被救出，而第三、第四位则在晚上7时40分左右被救出，当天的救援行动获得巨大成功。

每名被困孩子带着防水面罩，由2名救援人员护送出来。那荣萨说，被困人员的精神、身体状况较好，天气、洞内水位及医护人员的准备情况都是最佳状态，救援时间比预计的11个小时短了许多。

他说，下一批被困人员将在20小时以内开始转移，具体情况需视被困人员身体状况而定。8日救援行动结束后，指挥组、救援组、医疗组及直升飞机、救护车组等都将开会总结经验，并讨论下一步救援计划。

记者在现场听到了直升机的轰鸣，还听到了欢呼声。驻守的泰国媒体拍摄到傍晚时分在山洞上方盘旋的直升机。8日下午的暴雨没有对救援进程造成太大影响。



13名外国潜水专家和５名泰国海军救援人员在8日10时左右进入山洞，开始转移被困人员。此外，来自泰国、中国、澳大利亚、美国和欧洲等地的90多名救援人员则分布在洞口到洞内安全营地之间，使用绳索系统协助救援。

12名年龄在11岁至16岁之间的泰国少年足球队员和1名教练6月23日进入清莱一处山洞后失踪。泰国国内外1000多名救援人员进行了近10天的搜索，于7月2日晚在距洞口大约4公里处找到他们。连日来，被困人员一边恢复体力，一边接受洞穴潜水专家的潜水培训。

泰军方官员透露，救援人员可能需要2天至4天才能将所有受困人员转移出洞。