东京奥运会普通门票将于今年4月开始申购抽签

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 据新华社消息，2020年东京奥运会和残奥会组委会30日宣布，东京奥运会开幕式、闭幕式及33个比赛项目普通门票将从今年4月开始在官方售票网站接受申购抽签登记，6月中旬公布中签结果后可购买。

当天，东京奥运会组委会还公布了各个比赛项目不同场次的最高票价和最低票价。开幕式和闭幕式的最高票价分别为30万日元和22万日元（1日元约合0.06元人民币）。

东京奥运会组委会提示，购票前需在奥运会官网上注册"TOKYO 2020 ID"，奥组委将在正式申购前启动官方购票网站，并公布坐席配置图以及票价等具体情况。抽签结果将在6月14日日本实行《门票不当转卖禁止法》之后公布，中签者可选用visa信用卡支付或在便利店现金支付，门票将以有偿邮寄或发行电子票两种方式交付。

此外，东京奥组委还宣布，今年秋季还将在网上发售奥运会门票，人们可按先后顺序购买。2020年春季以后则可在东京都设立的售票窗口购买门票，组委会网上销售也将同时进行。

据悉，东京奥运会所有比赛项目门票共计780万张。除了普通票之外，还包括团体票、提供餐饮的豪华票以及旅行团票等。只要包括1名儿童、老年人以及残疾人在内的两人以上即可申请团体票，团体票所有成员均享受2020日元的票价。