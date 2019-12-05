哈萨克斯坦对4名恋童癖实施化学阉割 程序将持续半年

哈通社/努尔苏丹/12月5日 – 哈萨克斯坦正在对4名已被判有罪的恋童癖案犯实施化学阉割——化学阉割的程序并非一次结束，而是将持续半年的时间。

根据内务部提供的消息，哈萨克斯坦刑事执行机构已经开始根据法院的判决依法执行化学阉割程序。

内务部称，在巴甫洛达尔州、东哈州、阿克莫拉州和奇姆肯特市，目前已有四名被判罪名成立的恋童癖案犯，在接受了医疗机构的医学检验程序后，接受了强制性化学阉割。

截至目前，还有11名被法院判处相关罪名成立的恋童癖案犯，将被实施强制性化学阉割。

针对恋童癖案犯的化学阉割程序由其所在的服刑机构执行。根据司法统计委员会提供的信息，我国目前共对15人做出了执行化学阉割的判决。

根据哈萨克斯坦相关法律规定，对案犯的化学阉割程序必须严格依照法院判决执行。根据判决结果需接受化学阉割的人员，应首先接受医学检查，其完整的化学阉割程序由特别医疗小组负责，该小组由医疗保健专业人员（内分泌科医生、泌尿科医生、精神科医生和治疗师）组成。

哈萨克斯坦实施化学阉割和实行规范于2018年1月1日开始正式生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】