国际反兴奋剂组织：禁止俄罗斯参赛4年 包括奥运会

哈通社/努尔苏丹/12月9日—— 据BBC报道，世界反兴奋剂机构（WADA）执委会禁止俄罗斯在未来四年参加大型国际赛事，包括奥运会和世锦赛。

世界反兴奋剂机构（WADA）执委会认为俄罗斯反兴奋剂机构违反反兴奋剂规定章程。

这项禁令意味着，在未来司年重大国际比赛中，不能升俄罗斯国旗、奏俄罗斯国歌将禁止，其中包括2020年东京奥运会和2022年卡塔尔世界杯足球赛。

如果俄罗斯运动员能证明自己没有卷入禁药丑闻，俄罗斯运动员将只能以中立身份参赛。

俄罗斯政府官员也不能出席此类赛事活动。在4年处罚期内，俄罗斯同样无法主办甚至申办重大国际赛事。

WADA执委会在瑞士洛桑的会议上一致通过这项决定。

此前，WADA合规委员会怀疑俄罗斯篡改莫斯科反兴奋剂实验室2019年初送交的数据，对其启动了正式的合规程序审查，并宣布俄罗斯反兴奋剂机构（Rusada）不合规。

WADA副主席琳达在受访时表示，“对于俄罗斯的制裁还远远不够，我们必须强烈指责和惩处，给那些清白的运动员一个交代。”

俄罗斯在2014年索契冬奥时爆发禁药丑闻而遭到禁赛，168名运动员在2018年韩国平昌冬奥会以独立运动员身分参赛。

近年来俄罗斯饱受“兴奋剂”丑闻困扰。2015年，俄罗斯田径协会被WADA曝光涉嫌“系统性”使用兴奋剂。

2016年WADA独立调查机构再次公布调查报告指出，在2014年索契冬奥会期间，俄罗斯代表团有组织地使用兴奋剂。期间，一些政府官员为躲过兴奋剂检测，甚至偷换了俄罗斯运动员的送检尿样。