哈中空中客运交通从4日起暂停

哈通社/努尔苏丹/2月4日 -- 哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克·别克辛3日表示，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，哈萨克斯坦与中国之间的客运航空航线已经停止。

在当天于首都哈萨克媒体中心举行的新闻发布会上，詹达尔别克·别克辛说：“从2月3日开始，哈中边境事实上被关闭。最后一班客机已于今日将我国公民自中国接回。从4日开始，直航航线将被停止。公路和铁路客运已经停止了一段时间。”

据其介绍，目前哈中边境仅允许获得许可的正式官方人员、代表团和货运车辆通行。

他表示，受许可的往返过境人员均会接受哈中两国边检部门的详细防疫检测。

首席医师指出，目前哈萨克斯坦所有边境口岸都已经安装了距离测温仪器。

从1月6日开始，卫生部就新型冠状病毒感染的肺炎疫情，向公众进行了通报。并且，从当天开始，所有从中国入境的旅客都需要接受医疗监督。

哈萨克斯坦政府已经成立了由政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫领导的防控新型冠状病毒疫情部门委员会。

根据委员会的要求，已对哈中边境8个口岸的防疫工作进行了系统性的检查。

首席医师表示，目前国内医疗口罩生产商正在全力进行生产，政府已拨款15亿坚戈用于保障医疗用品储备。

他强调称，任何时候都不会出现口罩短缺的现象。

【编译：木合塔尔·木拉提】