奇姆肯特市已开设4处方舱医院 用于分流普通病患

哈通社/奇姆肯特/6月30日 – 奇姆肯特市正在将市区内的一座大型体育馆改建为方舱医院。

据市政府新闻服务处消息，该方舱医院设计病床数量为450个床位，将主要用于接收出现急性呼吸道病毒感染症状及肺炎症状的普通患者。

据悉，方舱医院的病床由当地大学宿舍及部分私人赞助商提供。

方舱医院为日间医院，接诊时间目前定位每日8时至20时，奇姆肯特市第五医院将派出医护人员为方舱医院的运行提供支持。

该方舱医院将于7月1日起开始接诊患者。

市政府通告中称，方舱医院目前还需要50名医生、75名护士和20名护工。

根据此前报道，奇姆肯特市近期出现了大量急性呼吸道病毒感染患者（同比增加2倍）和肺炎症状患者（同比增加6倍）。

为此，奇姆肯特市已在萨玛勒-3小区的新学校中，开设了一座400个床位的方舱医院，在市理工学院开设了一座有400个床位的方舱医院，在卫国战争功勋人员中心开设了一座100个床位的方舱医院。





此外，为市民提供在线帮助的iKomek中心也已启动，全天候为市民提供医疗援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】