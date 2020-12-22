国防部长：哈萨克斯坦官兵目前在4个国家执行维和任务

哈通社/努尔苏丹/12月22日 —— 哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫22日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上就哈萨克斯坦参与联合国维和任务问题进行了介绍。

耶尔梅克巴耶夫说：“2007年开始哈萨克斯坦军人在西撒哈拉、科特迪瓦、伊拉克和黎巴嫩等联合国维和任务区执行了维和使命。目前，哈萨克斯坦向黎巴嫩派出了第四批维和部队，另有4名哈萨克斯坦官兵正在西撒哈拉执行维和任务。国防部当前正在培训工兵、军警、医疗和侦察分队。”

据防长介绍，联合国将决定向哪个任务区派遣哈萨克斯坦维和部队。

“根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦武装力量医疗队参与了黎巴嫩首都贝鲁特港口大爆炸事故援助行动。”他说。

据悉，黎巴嫩首都贝鲁特港口今年8月4日发生严重爆炸事故。5日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同黎巴嫩总统米歇尔·奥恩通电话，并表示将派出医疗援助队。

在为期2个星期的医疗援助任务期间，哈萨克斯坦军医在黎巴嫩贝鲁特、伯瓦尔、萨伊达、玛什哈拉等城市，为当地居民提供了各项医疗援助服务，累计接待患者635名，进行了73次外科手术，接待患者中年龄最大的90岁。

【编译：小穆】