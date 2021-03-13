自外国飞抵哈萨克斯坦的4名旅客确诊新冠肺炎

哈通社/努尔苏丹/3月13日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月12日，有24班国际航班自意大利、斯里兰卡、中国、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3 599名旅客抵达，其中3326名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，273名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有8班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1260名乘客，1160人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，100人没有证明；

-有12班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2030名乘客，1892人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，138人没有证明；

-有2班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有147名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有26名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有136名乘客，101人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，35人没有证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月11日自国外飞抵哈萨克斯坦的631名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，四名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，两名乘客搭乘迪拜-努尔苏丹航班抵达，一名乘客乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班抵达。

【编译：阿依波塔】