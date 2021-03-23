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    14:51, 23 三月 2021 | GMT +6

    入境防疫：4名国际航班乘客检测结果呈阳性

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    哈通社/努尔苏丹/3月23日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月22日，有26班国际航班自马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦入境哈萨克斯坦。

    共有3708名旅客抵达，其中3688名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，6名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有13班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2104名乘客，2008人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，141人没有证明；

    -有5班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有659名乘客，全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    -有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有474名乘客，462人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，12人没有证明；

    -有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有420名乘客，418人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有141名乘客，全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    根据对2021年3月21日自国外飞抵哈萨克斯坦的177名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，4人的检测结果均呈阳性。其中三人自埃及入境（沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班），一人自乌克兰入境（基辅-阿拉木图航班）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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