昆苏鲁·扎卡利亚：哈萨克斯坦正在研发另外4款新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/3月31日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全问题科研中心主任昆苏鲁·扎卡利亚31日就国产新冠疫苗研发进程进行了介绍。

生物安全问题科研中心主任表示，自去年3月哈萨克斯坦境内确诊首例新冠肺炎病例以来，该中心研究人员根据冠状病毒毒株样本开展了疫苗研发工作。

“同一时间，我们在五个平台上开展了疫苗的研发工作。因为，我们要从中选择有效性最高的一款。值得庆幸的，我们2020年5月成功研发QazCOVID-in疫苗，并于当月15日在世卫组织官网上正式注册为候选疫苗。除此之外，另外4款疫苗研发工作正在进行当中。”她说。

据悉，负责研发哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazCovid-in的哈国教育和科学部科学委员会阿拉木图国立生物安全研究所成立于1958年，曾是前苏联最大的6个病毒研究所之一。

目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

该研究所也是哈国国内负责存储高危险病毒和微生物菌株的专门机构。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

【编译：小穆】