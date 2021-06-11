韩国现行防疫响应措施延至下月4日

哈通社/努尔苏丹/6月11日--据韩联社消息， 韩国中央灾难安全对策本部第一次长权德喆11日在对策本部会议上表示，将于6月14日至7月4日维持现行防疫响应级别，即首都圈2级、非首都圈1.5级，并继续禁止5人以上私人聚会。

由此，韩国从2月15日起实施的防疫响应措施连续七次延长，已持续四个月。7月4日后，政府将实施新版防疫响应措施。截至当天，适用2级响应措施的地区包括首尔市、京畿道、仁川市、大邱市和济州道。政府之所以延长现行防疫响应措施，是因为近期单日新增确诊病例一直持续在500至700例左右，且为了达成到月底完成最多1400万人新冠疫苗首剂接种工作的目标，需稳定管理疫情形势。但若疫情形势恶化，政府将再次上调防疫级别。

私人聚会仍限制在4人以下，但结婚见面礼、携未满六周岁儿童聚会、直系家属聚会等私人聚会的人数上限增至8人；接受1次以上接种人员参与直系家属聚会不受限。首都圈的6类营业性娱乐场所继续暂停营业，非首都圈中实施2级响应的地区则自行调整是否营业或限制营业时间。

另外，权德喆表示，对于体育赛事、各类演出等病毒传播风险较低的文体活动，政府计划在遵守防疫规定的条件下逐步放宽限员措施。适用2级响应的地区户外体育赛事将从本月14日起将入场观众限制人员从10%提升至30%，1.5级地区从30%提升至50%。流行音乐演唱会从之前的限员99人以下放宽至最多4000人入场，但需保持1米以上间距，并禁止站立和高声喊叫行为。