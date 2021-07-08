欧亚开发银行预测哈萨克斯坦经济增长4%

哈通社/努尔苏丹/7月8日 -- 欧亚开发银行发布最新《宏观经济预测报告》，预测2021年欧亚开发银行成员国GDP整体增幅升至4%，平均通胀率降至5.6%。

《报告》维持对2021年哈萨克斯坦经济增长4%的预测，2022年增速升至4.4%。随着国际市场食品价格和坚戈汇率逐步趋稳，预计2021年哈通胀率降至6.7%，2022年进一步降至目标区间以内。《报告》预测，2021年哈央行货币政策的重点仍是在遏制通胀风险和支持经济活动之间寻求平衡，年内基准利率将继续维持在9.0%-9.5%的水平，全年坚戈对美元平均汇率为423.1:1。

欧亚开发银行副行长达列诺夫当天出席《欧亚开发银行宏观经济预测》线上研讨会时表示，进入二季度以来，俄罗斯和哈萨克斯坦GDP已恢复到疫情之前的水平。拉动俄哈两国经济强劲复苏的主要因素是国际油价保持高位、服务业止跌回升，以及采取货币和财政刺激政策。预计欧亚开发银行成员国经济在经历强劲反弹后，未来中期逐步进入稳定增长轨道。目前，各成员国已基本适应疫情形势，即使暴发新一波疫情，各国经济仍将保持正增长。与此同时，大规模疫苗接种对于各国经济可持续增长至关重要。

欧亚开发银行首席经济学家维诺库洛夫表示，成员国面临的通胀因素大多具有临时性特征，预计2021-2022年各国居民消费价格指数（CPI）将逐步回落。成员国平均通胀率将从2021年5月份的6.6%降至年底的5.6%。他说，全球经济快速复苏，发达国家宽松货币和财政政策效果显现，导致资产价格大幅上升。同时，疫情条件下出现的产业链断裂、供应链受阻，以及部分农产品供应减少，增加了推升全球通胀的临时性因素。随着疫情形势趋于稳定和全球经济强劲反弹结束，各国通胀进程有望趋缓。预计2021年亚美尼亚通胀率为5.4%，白俄罗斯为8.7%，哈萨克斯坦为6.7%，吉尔吉斯斯坦为7.7%，俄罗斯为5%，塔吉克斯坦为7.4%。由于面临的通胀压力加大，预计各国央行将陆续退出货币信贷刺激措施，转而实施更为中性的货币政策。

【编译：木合塔尔·木拉提】