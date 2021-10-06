副外长接受4名欧洲国家新任驻哈大使提交的国书副本

哈通社/努尔苏丹/10月6日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔兰·阿勒姆巴耶夫5日接受了4位欧洲国家驻哈萨克斯坦新任大使——阿尔巴尼亚大使卡斯特里奥特•罗博、爱尔兰大使布莱恩·麦克埃尔达夫、挪威大使约翰·米卡尔·奎斯塔德和瑞士大使大卫·格里希廷提交的国书副本。

递交仪式结束后，哈萨克斯坦副外长与4位新任大使分别举行了会谈。

与阿尔巴尼亚大使卡斯特里奥特•罗博举行的会谈中，双方就加快签署哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚之间经贸合作、避免双重征税、法律援助和免签证旅行等关键文件达成共识。

与爱尔兰大使布莱恩·麦克埃尔达进行的会谈中，双方计划在2022年初举办一系列旨在纪念建交30周年的文化活动。 同时，就哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心与爱尔兰国际金融服务中心的金融合作问题进行了讨论，强调了共同发展疫情后旅游业的重要性。

与挪威大使约翰·米卡尔·奎斯塔德举行的会谈期间，各方就进一步加强两国议会间和文化合作达成共识。

与瑞士大使大卫·格里希廷的会谈中能够，双方重申了哈萨克斯坦总统托卡耶夫即将访问瑞士参加世界贸易组织第12届部长级会议并与瑞士总统盖伊·帕梅举行会谈的重要性。

总体而言，与会者均表示有意进一步发展双边关系所有领域的合作。

【编译：阿依波塔】