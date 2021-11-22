中国云南4名地质调查人员野外作业时遇难

哈通社/北京/11月22日 —— 据新华社报道，11月13日，中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心4名工作人员，从云南省普洱市镇沅县者东镇进入哀牢山开展野外作业后失联，经全力搜救，截至11月22日8时30分许，4人已全部找到，均已无生命体征。

据通报，11月21日18时33分，搜救指挥部接到搜救人员报告，在玉溪市新平县水塘镇哀牢山山区发现3名失联人员，已无生命体征。指挥部接报后，立即安排在附近搜救的救援队伍6支56人进行接应，并在距发现失联人员地点直线距离3.58公里的老鹰塘设置接应点。

11月22日0时32分，云南省消防救援总队国家山岳救援昆明大队队员到达发现地点，迅速将3名失联人员遗体向接应点转移。同时，以发现地点为中心向四周对第4名失联人员开展地毯式搜索，11月22日8时32分，在附近发现第4名失联人员，已无生命体征。相关原因正在深入调查中。

此前，4名人员失联以后，多支专业救援力量和当地干部群众全力搜救，分别在哀牢山镇沅县一侧片区、玉溪市新平县一侧片区、楚雄州双柏县一侧片区和哀牢山山脊线区域开展拉网式、地毯式搜索。