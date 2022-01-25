政府通过西部4个地区的综合发展规划

哈通社/努尔苏丹/1月25日--25日召开的政府会议通过西部4个地区的发展综合规划。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，鉴于西部地区的具体情况及其对国家经济发展的贡献，从社会经济角度进一步发展西部地区和改善这些地区居民的生活水平是一个非常重要的问题。 总理指出，制定西部地区发展规划框架下，对去年通过的曼格斯套州和阿特劳州的综合计划进行了相应补充。而西哈州和阿克托别州的发展规划今天首次提交审批。

据其介绍，综合计划不仅应针对部分经济部门的发展，还应解决诸如提供优质饮用水、教育和医疗卫生的可得性、创造新的就业岗位等重要问题。

“ 例如，计划至 2025 年，将阿克托别州的工业总量增加到 2.8 万亿坚戈，并创造超过 3.9 万个新就业岗位。西哈州将改造 2000 多公里的电力线，并创造超过 3.8 万个新工作岗位。在这方面，拟吸引私人投资约2.1万亿坚戈。将采取相应措施，进一步防止阿特劳州电力线路事故频发。这将创造超过 4 万个新工作岗位，并吸引私人投资约8.3万亿坚戈。”他说。

据其介绍，考虑到曼格斯套州水资源的短缺，计划新建和扩建 9 座海水淡化厂和设备，这将创造超过5.5万个工作岗位。

在这方面，总理指示经济部和各州政府，以及相关政府机构和组织及时高质量落实以上计划。

【编译：阿依波塔】