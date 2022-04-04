日本4月将新设“网络警察局”

哈通社/东京/4月4日 —— 据共同网报道，为在日本警察厅新设«网络警察局»的《警察法》修正案30日在参院全体会议上凭借多数赞成获通过，正式成为法律。此外，将设置把全国列为管辖区域，作为国家机构直接办案的«网络特别搜查队»。上述组织均将在4月1日创设。

据报道， 2021年日本查处的网络犯罪案件首次超过1万起，索要赎金型电脑病毒«勒索软件»的受害报告大幅增加。最近丰田汽车供应商和集团公司相继曝出遭网络攻击。

警察厅为应对日益严峻的网络犯罪而改组，但战后包括逮捕和搜索在内，办案原则上由都道府县警方负责。由国家机构办案是除皇宫警察总部以外首次，制度上或迎来重大转变。

特别搜查队约为200人，设置在关东管区警察局。负责处理针对中央政府、地方政府、重要基础设施的攻击以及来自海外的网络攻击团伙涉及的犯罪等重大案件。

在海外，国家机构负责查处网络犯罪的做法不在少数，将向欧洲等派遣职员，力争参加各国联合行动。

因作为国家机构办案，修改后的《警察法》中写入了网络警察局可向国家公安委员会投诉的规定。

迄今警察厅的内部部门中，生活安全局、警备局、信息通信局各自展开相关的指导和解析工作，此次将统一归入网络警察局（约240人），并废除信息通信局。