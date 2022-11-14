数据显示：今年已有超4万名非法移民横渡海峡进入英国

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 —— 据参考消息报道，英国《泰晤士报》网站报道，13日公布的数据显示，今年以来，已有超过4万名移民乘坐小船抵达英国。与此同时，大臣们公布了一项新计划的细节，该计划旨在阻止移民横渡海峡进入英国。

英国国防部称，12日发现了22艘偷渡船只，共计载有972人。今年以来，乘船偷渡到英国的移民已达到40885人。

报道指出，这一数字比去年的28561人高出近30%。预计未来几天，这一数字还将进一步上升。

报道称，在这种情况下，内政部负责移民事务的国务大臣罗伯特·詹里克承诺不再提供«英国旅馆»，并将采取措施降低英国对移民的吸引力。

詹里克在《星期日电讯报》上撰文指出，由于«长期缺乏»适合提供给«创纪录数量»移民的住宿，政府不得不租用昂贵且通常不合适的酒店房间，因此让纳税人承担了«无法接受»的费用。

他说，部长们正在紧急研究酒店房间的替代方案，包括使用废弃的学生宿舍和青年旅舍，甚至是廉价游轮。

报道称，作为计划的一部分，大臣们正在考虑制定针对阿尔巴尼亚移民的快速遣返计划，目前阿尔巴尼亚人占到所有抵英非法移民的三分之一。

报道还称，据信，大臣们正在考虑的一个选项是修改法律，将阿尔巴尼亚当作欧盟国家对待，这意味着，来自这个巴尔干国家的移民将无权申请避难。