英国超4万名铁路工人开始新一轮罢工

哈通社/阿斯塔纳/12月14日--当地时间12月13日，英国超过4万名铁路工人开始新一轮罢工。据统计，各行业罢工行动已导致英国于6月至10月间损失超110万个工作日。

环球网援引路透社消息报道称，由于英国员工要求提高薪资以适应飙升的通货膨胀率，英国劳资纠纷进一步升级。从铁路工人到教师、邮政工作人员、律师，各行业员工在过去数月间都开展了罢工行动。当地时间12月13日，英国超过4万名铁路工人开始最新一轮罢工行动，导致该国交通网络大范围中断。英国酒店餐饮业组织UKHospitality警告说，在一年中最繁忙的圣诞假期间进行铁路罢工，可能导致巨大的破坏性影响，估计酒店餐饮业收入将减少15亿英镑。

英国国家统计局数据显示，今年6月至10月间，英国共损失了超过110万个工作日。今年10月，英国因罢工损失了41万个工作日，达到自2011年11月以来的最高水平。据估计，英国在12月将损失超100万个工作日。

报道称，虽然一些私营企业的劳资纠纷问题已缓解，但针对公共设施相关领域的罢工，英国政府仍拒绝在调薪问题上让步，而是希望收紧法律，使罢工行动更难开展。英国政府表示，员工所要求的加薪是政府难以承担的，若提高工资以适应通货膨胀，只会导致问题进一步恶化。英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）称：«任何有可能将更高物价嵌入我们经济体系的行动，只会延长每个人的痛苦，并阻碍长期的经济增长。»