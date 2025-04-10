4月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 515.30（-5.14坚戈），外汇交易总额为2.9411亿美元（-2020.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:512.99坚戈，最高报价为1: 520.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：567.48（-7.12坚戈），外汇交易总额为58.4万欧元（-45.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:562.87坚戈，最高报价为1: 572.30坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0400（+0.0053坚戈），外汇交易总额35.0796亿卢布（+10.4782亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9501坚戈，最高报价为1: 6.1500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1: 70.1128（-0.3347坚戈），外汇交易总额1585万元（-510万元）。交易过程中，最低报价为1:69.9300坚戈，最高报价为1: 70.6130坚戈。