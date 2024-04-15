哈通社4月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月15日，星期一

4月15日是阳历一年中的 第105天 （闰年第106天） ，离全年的结束还有260天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦情人节 近年来在国内青年团体以及大学生自发组织下，4月15日在哈萨克斯坦青年人之间逐渐形成了“哈萨克斯坦特色的情人节”。与源于欧洲2月14日情人节最大的不同点在于，哈萨克情人节更注重发扬传统，因此，节日也被命名为“霍兹-巴彦节”（Hozi korpex-Bayan Sulu kuni）。哈萨克风格的情人节，综合了现代化与哈萨克民族文化、传统习俗、名族精神，为哈萨克文明起到了传递作用，虽然目前哈萨克风格的情人节知名度未能达到西方情人节的程度，但在我国国内越来越受欢迎。

国际文化日 该节日于1935年4月15日旨在纪念保护艺术家、科学研究机构和历史博物馆的洛里奇协定。国际保护文化联盟于1998年建议每年的4月15日定位国际文化日。

国际艺术日 该节日于2012年开始庆祝，旨在纪念国际艺术协会（IAA）的成立。

环境教育日 1992年联合国在里约热内卢召开的讨论环境问题论坛上提出每年的4月15日定为环境教育日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 哈萨克斯坦共和国驻比利时王国大使馆正式开馆。

2005年 哈萨克斯坦食品合同集团控股公司在英国开设分公司。

2008年 哈萨克斯坦”瓦力哈诺夫号“帆船首次横穿大西洋。

2010年 哈萨克邮政公司在阿拉木图发行卫国战争65周年纪念邮票。

2016年 ”丝绸之路拉力赛“在阿斯塔纳开设官方代表处。

2017年 立陶宛在阿克套市开设代表处。

2018年 哈萨克斯坦首次参加伦敦书展。

2019年 哈萨克斯坦旅游企业参加中国出境旅游交易会（COTTM）。

2021年 日本哈萨克人协会在东京成立。

2023年 国家元首托卡耶夫向全体哈萨克斯坦国民致以东正教复活节节日祝贺。他在贺词中强调，在哈萨克斯坦，巩固法治、为全体公民建立机会均等的条件，以及保障公民权利和自由的大规模变革进程，将持续开展下去。

2023年 托卡耶夫总统祝贺哈萨克斯坦摔跤运动员在阿斯塔纳举行的第36届亚洲摔跤锦标赛期间，于古典式摔跤、自由式摔跤和女子摔跤项目中取得的佳绩。