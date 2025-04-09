哈萨克斯坦4月18日起恢复向外国人发放个人身份识别码

内务部指出，根据现行法律，外国公民和无国籍人士需亲自到哈萨克斯坦境内相关机构提交申请，方可获得个人识别号码。个人识别码的发放工作仍由内务部统一负责。与此同时，为方便外国申请人，外交部及各驻外使领馆也将提供相关服务。

根据规定，以下类别的外国公民可申请获得哈萨克斯坦个人识别号码：

潜在投资者；

商品溯源和标记系统参与者；

哈萨克斯坦公民的配偶；

父母一方为哈萨克斯坦公民的未满16周岁外国籍子女；

在哈萨克斯坦拥有继承权的外国公民；

“数字游民居留”及“数字游民签证”项目的潜在申请人；

残疾人；

年满65周岁的外国公民；

农药等植物保护产品的生产商和注册商；

在哈注册法人、分支机构或代表处的负责人。

据悉，申请人需提交申请书、身份证明文件原件及复印件，前往相关机构办理手续。

哈萨克斯坦的个人身份识别码为一组12位数字代码组合，是为个人在接受各类公共服务、从事生产经营活动以及缴纳税款等所必须的、具有唯一性的重要身份凭证代码。

对于外国公民而言，若要在哈萨克斯坦境内开设银行账号、从事各类工作并获得报酬、缴纳相应税款、购买交通工具或不动产等，都必须在拥有个人身份识别码时才能实现。

个人身份识别码是为个人（包括个体企业家）生成的唯一编号。哈萨克斯坦政府机构需要此号码来保存有关识别码持有人的信息，该号码只发放一次。当外国公民离开哈萨克斯坦时，该号码将被有条件地取消，当其再次入境哈萨克斯坦时，识别码将被重新激活，而不是生成一个新的识别码。

【编译：阿遥】