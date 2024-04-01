哈通社4月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月1日, 星期一

4月1日是阳历一年中的 第91天 ，离全年的结束还有274（闰年则还有275）天。

世界各国/地区节日：

愚人节 每年4月1日为愚人节，是从19世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天人们以各种方式互相欺骗、捉弄及取笑，往往在玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为“愚人”。玩笑的性质极少包含实质恶意，但个别玩笑由于开得过大而引起人们的恐慌，产生较大规模反响及衍生成为（传媒）谣言和都市传说，所以对于人们来说一般会加以避免如灾难之事的玩笑。

国际爱鸟日 《世界保护益鸟公约》规定每年的4月1日为“国际爱鸟日”，而世界上很多国家为了普及爱鸟知识和提高人民对护鸟的认识，也根据本国的季节气候规定了爱鸟日、爱鸟节或爱鸟周、爱鸟月。

伊朗独立日 4月1日，前伊朗最高领袖霍梅尼宣布成立伊朗伊斯兰共和国。自此，将每年的4月1日，定为伊朗独立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 《哈萨克斯坦共和国国家奖法》批准设立“荣誉”奖章。

1995年 根据哈萨克斯坦总统令，海关委员会正式成立。

2005年 哈萨克斯坦在俄罗斯鄂木斯克市设立总领事馆。

2009年 哈萨克斯坦乌拉尔河与里海海岸正式加入国际重要湿地特别是水禽栖息地公约-拉姆萨尔公约。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳国家歌剧芭蕾舞剧院奠基仪式。

2018年 阿斯塔纳市举办“关爱自闭症”慈善活动。

2018年 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦多个大学签署合作备忘录。

2018年 哈萨克国家舞蹈学院大型文艺晚会在巴库举办。

2019年 古米列夫国立欧亚大学比利时官方代表处在该国首都布鲁塞尔开馆。

2021年 哈萨克斯坦选手阿克玛拉勒·祖帕尔在彼得罗巴甫尔举行的哈萨克斯坦壶铃举重锦标赛上夺得金牌并打破了全国纪录。

2022年 著名水文地质学家、地质矿产科学博士、国家奖获得者、哈萨克斯坦共和国科学院院士朱林别克·斯迪阔夫纪念牌在阿拉木图市揭幕。

2023年 哈萨克斯坦运动员尼基塔·阿布德拉赫曼诺夫在都拉斯（阿尔巴尼亚）举行的世界青年举重锦标赛中夺得冠军。