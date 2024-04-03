哈通社4月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月3日，星期三

4月3日是公历一年中的第93天（闰年第94天），离全年的结束还有272天。

世界各国/地区节日：

条形码发现日 1973年美国统一编码协会（简称UCC）在IBM公司的条码系统基础上创建了UPC码系统，并且实现了该码制标准化。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 根据哈萨克斯坦总统令，国家政策委员会成立。

1999年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《欧亚—我们共同的家园》日语版发行。

2009年 哈萨克斯坦邮政股份公司根据国际天文年发行两张“欧洲系”纪念邮票。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫向古巴英雄何塞·马蒂纪念碑敬献花圈。

2017年 首任总统纳扎尔巴耶夫为阿塞拜疆和哈萨克斯坦之间合作与友谊的发展所做的杰出贡献被授予“盖达尔阿利耶夫”奖章。

2018年 哈萨克斯坦电影《黎明》成功入围莫斯科国际电影节。

2018年 哈萨克斯坦国家象征“金人”在莫斯科展出。

2019年 应俄罗斯总统邀请，托卡耶夫总统对俄罗斯进行正式访问。

2021年 哈萨克斯坦功勋艺术家、国家奖章得主、齐姆肯特歌剧和芭蕾剧院院长玛依拉·穆哈梅德克兹荣获“BraVo”大奖。

2022年 《1931-1933年中部哈萨克斯坦饥荒：档案文件和回忆录集》在卡拉干达出版发行。该书收录了未曾公开的档案材料和饥荒见证者的回忆。

2023年 世界青年举重锦标赛在阿尔巴尼亚落幕，哈萨克斯坦队共收获14枚奖牌。

2023年 能源部发布公告，宣布哈萨克斯坦与其他与欧佩克+国家一道，从5月开始自愿消减原油产量。