哈通社4月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月3日，星期五

4月3日是公历一年中的第93天（闰年第94天），离全年的结束还有272天。

世界各国/地区节日：

条形码发现日 1973年美国统一编码协会（简称UCC）在IBM公司的条码系统基础上创建了UPC码系统，并且实现了该码制标准化。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 根据哈萨克斯坦总统令，国家政策委员会成立。

2009年 哈萨克斯坦邮政股份公司根据国际天文年发行两张“欧洲系”纪念邮票。该套两枚邮票分别绘有天文学家伽利略肖像及望远镜景观。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会下属基金会创立了哈萨克斯坦民族剧院。该剧院采用合办模式，演员可在同一部剧中运用各自民族语言表演，是哈国首个此类多元文化剧场。

2012年 两名哈萨克斯坦歌手成功入选由作曲家埃里克·惠塔克发起的全球虚拟合唱团。该项目汇集了来自73个国家的3756名歌唱者，通过网络拼接共同完成了曲目《水之夜》。

2014年 哈萨克斯坦著名自行车运动员安德烈·卡舍奇金在比利时列日市创办了自行车运动学院分部，该分布配备了专业的技术设备、教练及医疗保障团队。

2018年 哈萨克斯坦电影《黎明》成功入围莫斯科国际电影节。

2018年 莫斯科全俄装饰艺术博物馆举办《大草原遗产：珠宝艺术杰作》展览，作为哈萨克斯坦国家象征的“金人”及170余件从公元前7世纪至20世纪的稀世珠宝悉数亮相。

2019年 在阿克托别举行的全国游泳锦标赛上，选手阿德莱德·普切林采娃以31秒81的成绩打破了女子50米蛙泳的哈萨克斯坦国家纪录。

2021年 哈萨克斯坦功勋艺术家、齐姆肯特歌剧和芭蕾剧院院长玛依拉·穆哈梅德克兹在莫斯科获颁“BraVo”国际专业音乐奖，被评为“年度最受欢迎古典艺术家”。

2022年 《1931-1933年中部哈萨克斯坦饥荒：档案文件和回忆录集》在卡拉干达出版发行。该书收录了未曾公开的档案材料和饥荒见证者的回忆。

2023年 世界青年举重锦标赛在阿尔巴尼亚落幕，哈萨克斯坦队共收获14枚奖牌。

2023年 能源部发布公告，宣布哈萨克斯坦与其他与欧佩克+国家一道，从5月开始自愿消减原油产量。