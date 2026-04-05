哈通社4月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月5日，星期日

4月5日是阳历一年中的 第95天 （闰年第96天），离全年的结束还有270天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦移民警察日 1993年4月5日，哈萨克斯坦部门内阁通过《哈萨克斯坦共和国护照制度条例》。从此，护照和签证服务被重新建立。这一天也被命名为移民警察日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1920年 布拉拜自然保护区正式开放。

1996年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦政府首脑理事会例行会议在塔什干市举行。

1997年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署命令并将5月31日定为«二十世纪初政治迫害受害者和大饥荒死难同胞纪念日»。

1997年 乌拉尔市为«阿拉什奥尔达»功勋人士詹沙·多斯穆哈梅多夫与哈列勒·多斯穆哈梅多夫兄弟设立纪念牌。

1999年 哈萨克斯坦央行为哈萨克著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫诞辰100周年发行纪念硬币。

2011年 卡拉干达州国立科技大学举行R&D研究所揭幕仪式。

2013年 纳扎尔巴耶夫接受中国日报记者采访。

2016年 纳扎尔巴耶夫就核安全峰会的署名文章在美国国会山报«The Hill»发表。

2016年 阿拉木图大冬会参赛者人数创造了大冬会历史记录。

2018年 哈萨克斯坦位居«全球火力»军事力量排名第55位。

2019年 从拜科努尔航天基地发射的进步«MS11货运飞船在绕地球运行2圈后，于起飞后3小时24分成功与国际空间站对接，创下飞船与该站对接的最快纪录。

2020年 为了应对新冠疫情的进一步传播，位于努尔苏丹的重症监护中心正式接诊新冠患者。

2021年 亚洲豹（花豹）和普氏野马，以及老虎等3种动物被列入哈萨克斯坦濒危动物红皮书。

2022年 东哈州塞梅市附近发现多件古代遗物和10余枚沙皇时期硬币，包括1740年至1825年间铸造的铜币。

2024年 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对乌兹别克斯坦进行工作访问。