4月7日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 519.12（+13.61坚戈），外汇交易总额为4.5641亿美元（+8813.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:510.00坚戈，最高报价为1: 525.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：572.36（+11.89坚戈），外汇交易总额为19.3万欧元（-28.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:566.38坚戈，最高报价为1: 575.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0410（+0.0353坚戈），外汇交易总额20.8564亿卢布（-19.2528亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9300坚戈，最高报价为1: 6.0901坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1: 70.8577坚戈，外汇交易总额6619.5万元。交易过程中，最低报价为1:70.3860坚戈，最高报价为1: 71.5090坚戈。