哈通社4月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月7日，星期二

4月7日是阳历一年中的 第97天 ，离全年的结束还有268（闰年则还有269）天。

世界各国/地区节日：

世界卫生日 世界卫生日是由世界卫生组织在1948年举行的第一届世界卫生大会上决定设立的。当时的世界卫生日被定为7月22日，这是为了纪念1946年7月22日，61个国家签署的世界卫生组织«组织法»正式被批准的事件。由于世界卫生组织设立此纪念日的目的在于借此机会举办各种宣传活动，而7月时大多数国家的学校正在放假，不便于在青少年中开展活动，1950年起，世界卫生日的日期被改在每年的4月7日（«组织法»正式生效之日期）。世界卫生日旨在引起世界对卫生、健康工作的关注，提高人们对卫生领域的素质和认识。«组织法»规定，每年世界卫生日，世界卫生组织公布一个宣传主题，各国围绕该主题展开宣传活动，以促进卫生事业的发展。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与瑞典交换了建立外交关系的外交文書。

2000年 著名诗人沃勒贾斯·苏莱曼诺夫《Jazu tili》一书正式亮相。

2005年 阿尔法拉比哈萨克国立大学新闻学院举行哈萨克专业新闻领域奠基者，阿拉什党代表人物阿里汗•博凯汗、阿赫梅特•拜图尔森诺夫、米尔扎赫普•杜拉托夫纪念雕塑揭幕仪式。

2009年 阿斯塔纳市为1995年在塔吉克斯坦-阿富汗边境英勇牺牲的17名战士建造纪念林荫道。

2010年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫向前联合国秘书长潘基文授予一级«友谊»奖章。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统同前乌克兰总统维克多·亚努科维奇签署联合声明。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统会见文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚。

2016年 著名作家沃勒贾斯·苏莱曼诺夫荣获土耳其阿塔图尔克大学荣誉博士。

2021年 著名诗人江布尔•贾巴耶夫诞辰175周年框架下， 匈牙利语 《江布尔诗歌集（Dzsambul muvei）》出版。