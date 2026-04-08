哈通社4月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月8日，星期三

4月8日是阳历一年中的 第98天 （闰年第99天） ，离全年的结束还有267天。

世界各国/地区节日：

国际珍稀动物保护日 珍稀动物(rare animal)是在自然界较为稀有和珍贵的动物。国际上各个国家都出现了不同程度珍稀动物灭绝的问题。为此，国际上将每年的4月8日定为国际珍稀动物保护日。

国际罗姆人日 每年4月8日是国际罗姆人日，也被一些称之为«吉普赛人日»。 1971年4月8日，为期3天的世界罗姆人大会在英国伦敦闭幕。会议确立了国际罗姆人联盟纲领、选定盟旗、盟歌，并规定每年的4月8日为全世界罗姆人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1999年 根据总统令，阿克莫拉州首府正式改为阔克舍套市。

2005年 哈萨克斯坦-英国科技大学开设国际经济学院。

2006年 哈萨克斯坦首个北极考察队从阿拉木图市出发。

2008年 《俄罗斯哈萨克同胞》一书在位于莫斯科的哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆举行首发仪式。

2010年 哈萨克斯坦与法国战略伙伴关系协议正式得到批准。

2011年 阿斯塔纳独立宫举行国家总统宣誓就职仪式。

2011年 独立20周年之际，阿拉木图市举行题为«得到国际社会认可的哈萨克斯坦»照片展。

2014年 纳扎尔巴耶夫签署命令，授予东哈州济良诺夫斯克镇（现阿勒泰）和阿亚古兹镇为县级城镇。

2016年 主题为«莫斯科造币厂的银质邮票»展览在哈萨克斯坦国家博物馆举行，展出了24个穆斯林国家原版邮票。

2017年 哈萨克斯坦代表团在安塔利亚柔道大满贯赛中获得两枚金牌。

2019年 阿克莫拉州阿克莫勒乡开设«伟大草原著名人物»荣誉巷。