4月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 520.44（+1.94坚戈），外汇交易总额为3.1432亿美元（+5415.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:518.50坚戈，最高报价为1: 523.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：574.60（+6.90坚戈），外汇交易总额为515.9万欧元（+304.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:572.76坚戈，最高报价为1: 577.56坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0347（-0.0177坚戈），外汇交易总额24.6013亿卢布（+1279.3万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0000坚戈，最高报价为1: 6.0500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1: 70.4475（+0.0315坚戈），外汇交易总额2095万元（-685万元）。交易过程中，最低报价为1:70.3100坚戈，最高报价为1: 70.6870坚戈。