哈通社4月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月9日，星期四

4月9日是阳历一年中的 第99天 （闰年第100天），离全年的结束还有266天。

世界各国/地区节日：

菲律宾巴丹日：在每年的4月9日，菲律宾节日，当天放假。为纪念二战时巴丹死亡行军中死去的美菲军民而设，因为4月9日是巴丹死亡行军开始的日子。1961年，菲律宾国会通过《3022号法案》设立巴丹日节。后来在1987年更名为«巴丹半岛及科雷吉多尔岛日»（英文：Bataan and Corregidor Day）。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2000年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在巴库市举行的纪念《阔尔库特阿塔》史诗1300周年的会议。

2013年 吉尔吉斯斯坦比什凯克市为哈萨克文学经典人物穆赫塔尔•阿吾艾佐夫设立纪念牌。

2014年 柏林欧亚俱乐部举行讨论«哈萨克斯坦-2050»战略落实情况的第9次会议。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在第十七届中国音乐风云榜年度盛典荣获“最受关注海外艺人”奖项。

2018年 哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的税务协定获总统批准。

2018年 哈萨克著名作家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》三部曲阿拉伯译本介绍会在埃及举行。

2019年 托卡耶夫总统通过国家电视频道发表了面向全国公众的电视讲话，并宣布2019年6月9日举行哈萨克斯坦共和国总统非例行选举。

2021年 哈萨克斯坦成立大清洗受害者专门档案基金。

2022年 中量级IBF/IBO世界拳王戈洛夫金在日本埼玉超级竞技场击败对手——日本WBA“超级”拳王村田凉太。