哈萨克斯坦4月进口马铃薯5.2万吨

数据显示，2025年前四个月，哈萨克斯坦共计进口98,200吨马铃薯，较此前十年平均水平增长了70%。其中，58%的进口量来自中国，35%来自巴基斯坦。而在往年，哈国马铃薯主要进口来源国为俄罗斯，但2024年俄罗斯与白俄罗斯遭遇歉收，导致对哈出口大幅减少。

按金额计算，2025年4月哈萨克斯坦马铃薯进口额达1450万美元，1月至4月累计为2510万美元。相比之下，2024年同期进口总额仅为570万美元。

受进口结构与国内供需影响，马铃薯价格持续上涨。2025年4月，马铃薯价格同比上涨79%；至5月时，年增幅放缓至66.9%。分析人士预计，6月价格将进一步小幅下降。

据悉，今年1月，哈国零售市场马铃薯价格一度飙升至每公斤500坚戈。对此，农业部将价格上涨归咎于“无良中间商的投机行为”。为稳定国内市场，政府于1月28日实施临时性出口禁令，禁止马铃薯运往国外。

【编译：达娜】