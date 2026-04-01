4月哈萨克斯坦有哪些值得关注的旅游活动？

据了解，4月活动安排涵盖文化、民族文化和科技等多个领域，旨在丰富各地区旅游内容，吸引更多本国及外国游客前往体验。

其中，4月22日至26日，首都阿斯塔纳将举办欧亚国际书展（Eurasian Book Fair）。活动期间将举行新书发布、作家见面会以及教育主题交流活动。

4月23日至24日，江布尔州将举办民族文化节“塔拉兹手工艺之城（Taraz the City of Artisans）”，届时将设有手工艺街区、现场教学活动和民间工艺作品展览等内容。

4月26日，库斯塔奈州将举行家庭科技节Qostanai Tech，活动将融合工程主题闯关、互动实验室以及企业参访等内容。

哈萨克斯坦旅游和体育部表示，2026年全国文化旅游活动日历共纳入55项大型活动，覆盖全国多个地区，内容包括文化、民族文化、体育、美食及生态等多个领域，旨在促进国内旅游发展，拓展旅游线路，并推广各地特色文旅品牌。

今年以来，已有多项列入活动日历的活动顺利举办，包括Burabay Ice、冬季漂移比赛、国际美食节以及在奇姆肯特举行的传统饮食文化节等。这些活动吸引了大量观众和游客参与。

值得一提的是，所有列入年度活动日历的项目已统一汇总至同一平台，游客可通过官方网站 event.qaztourism.kz 查询活动时间、地点及详细信息，提前规划行程并选择感兴趣的活动参加。

【编译：达娜】