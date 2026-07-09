《飞鹰计划4：终极任务》在哈萨克斯坦开机 成龙出席启动仪式

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，国际动作电影《飞鹰计划4：终极任务》（Armour of God: Ultimatum）9日在阿拉木图举行开机仪式，影片主演、国际著名影星成龙出席活动。

哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃，阿拉木图市市长达尔罕·萨特巴勒德，阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫，以及来自哈萨克斯坦和国际电影界的嘉宾共同出席了开机仪式。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

巴拉耶娃高度评价了成龙长期以来为推动哈中两国文化人文交流所作出的积极贡献。

—感谢您为向世界展示哈萨克斯坦文化、不断深化哈中两国文化人文联系所作出的贡献。祝愿影片拍摄工作圆满顺利，也祝您在未来的艺术创作中取得新的成就，-巴拉耶娃表示。

活动期间，成龙还与阿拉木图青年画家以及朱尔艮诺夫哈萨克国立艺术学院毕业的青年电影人进行了交流。他勉励年轻创作者坚持追求梦想，并强调持续学习、不断探索以及热爱自己事业的重要意义。活动最后，青年艺术家们向成龙赠送了亲手绘制的肖像作品。

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仪式结束时，全体嘉宾共同完成了电影开机板合影，标志着影片正式进入拍摄阶段。

据了解，该项目由哈萨克斯坦文化和信息部与中国电影集团公司共同支持实施。

影片由哈萨克斯坦Sälem Entertainment公司与香港Billion Target公司联合制作，计划于2026年7月至10月在哈萨克斯坦境内完成拍摄，导演由哈萨克斯坦导演罗伯特·库恩担任。

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据悉，该片将面向国际市场发行，主要取景地包括阿拉木图市、阿拉木图州和曼格斯套州。对于哈萨克斯坦而言，这一项目不仅具有重要的战略和品牌意义，也将进一步展示国家文化、旅游和投资潜力，带动电影旅游产业发展，深化国际影视合作，并提升哈萨克斯坦作为世界级影视作品拍摄地的国际影响力。