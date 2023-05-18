世界气象组织：未来5年全球较工业化前升温1.5度概率达66%

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--据中新网报道，当地时间5月17日，世界气象组织(WMO)发布数据表示，未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，预计未来几个月将出现厄尔尼诺现象，这将与人类引起的气候变化相结合，将全球气温推向未知领域，«这将对健康、食品安全、水资源管理和环境产生深远影响，我们需要做好准备»。

世界气象组织表示，2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的，但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值，这是气候变化加速的信号。世界气象组织还表示，随着气温飙升，2023至2027年期间至少有一年将成为有记录以来最热年份的概率高达98%。

2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。科学家们认为，升温1.5摄氏度是一个关键的转折点，超过这个转折点，极端洪水、干旱、野火和粮食短缺的可能性或会急剧增加。