自5月1日起包括哈萨克斯坦在内的59国公民将可免签入境中国海南

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 - 据新华网消息，中国公安部18日在北京举行新闻发布会宣布，自2018年5月1日起，将在海南省实施包括哈萨克斯坦在内的59国人员入境免签政策。

这59个国家包括：哈萨克斯坦、俄罗斯、英国、法国、德国、挪威、乌克兰、意大利、奥地利、芬兰、荷兰、丹麦、瑞士、瑞典、西班牙、比利时、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱尔兰、塞浦路斯、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、黑山、马其顿、阿尔巴尼亚、美国、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、文莱、阿联酋、卡塔尔、摩纳哥、白俄罗斯。



消息称，上述59国公民持普通护照赴中国海南旅游，需由在海南设立的旅行社接待，可从海南对外开放口岸免办签证入境，在海南省行政区域内停留30天。



根据此前报道，2017年全年约有2万哈萨克斯坦人前往中国海南观光旅游。



【编辑：木合塔尔·木拉提】