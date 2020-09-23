如何通过“5-10-20”和“7-20-25”优惠贷款计划在哈买房

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – «7-20-25»住房优惠贷款计划是哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的一项旨在拓宽公民购房可能性的社会性方案。截至目前，该项目共收到了3.9万多申请。

而在2020年，托卡耶夫总统也参照该项目提出了另一项与之类似的住房按揭贷款计划，即«5-10-20»。

«7-20-25»

根据«7-20-25»计划。该项目的执行机构为哈萨克斯坦稳定基金（KFUS）。

作为合作伙伴参与该项目的哈银行包括：

·中央信贷银行（Bank CenterCredit）

·哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）

·欧亚银行（Eurasian Bank）

·俄罗斯联邦储蓄银行（Sber Bank）

·ATF银行

·朱桑银行（Jýsan Bank）

·RBK银行（Bank RBK）

·Forte Bank

要获得这一优惠住房按揭贷款，需满足以下基本条件：

·拥有哈萨克斯坦公民身份；

·名下没有哈萨克斯坦境内的房产；

·拥有稳定的合法商业或工作收入；

·名下没有其他抵押贷款。

每名符合条件的哈萨克斯坦劳动者将有机会获得按揭贷款。

该计划的年贷款利率为——7%

购买的住房首付比例为——房产价格的20%

其中，在努尔苏丹市、阿拉木图市、阿特劳市、阿克套市和奇姆肯特市购买的房产总价最高不得超过2500万坚戈，在卡拉干达市不得超过2000万坚戈，在其他地区的限额为1500万坚戈。

贷款偿还期限为——25年

根据央行的数据，截至2020年9月17日，«7-20-25»计划共收到涉及总额4613.41亿坚戈的39689份申请，其中22847份申请（金额2676.91亿坚戈）获得批准。

计划启动至今，各参与该计划的合作银行共支付贷款18206笔。

«5-10-20»

«5-10-20»是旨在落实«光明土地»项目而提出的一个新方案。该项目由哈萨克斯坦住房储蓄银行负责制定和执行。

获取这一项目的优惠贷款需要满足的条件是：

·拥有哈萨克斯坦公民身份；

·已在政府住房购买登记序列中进行登记（1986年至2015年之间）；

·拥有稳定的合法商业或工作收入。

该计划的年贷款利率为——5%

购买的住房首付比例为——房产价格的10%

贷款偿还期限为——20年

购房者只能在其登记购买住房序列所在的地区，通过这一贷款项目购买相关房产。购房渠道可以是«光明土地»规划项下的住宅项目，也可以通过私营开发商购买。

若购房者基本收入不足时，可附加添加其他收入（养老金等）以进行补充。

针对通过私营开发商购买首套住房的情况，各地区确定了不同的贷款额度上限。其中，努尔苏丹、阿拉木图及周边地区不超过1800万坚戈；阿特劳、阿克套、阿克托别、奇姆肯特、突厥斯坦等城市和卡拉干达州1500万坚戈；其他地区1200万坚戈。

根据哈萨克斯坦住房储蓄银行提供的信息，截至9月17日，该项目共收到申请21039份。

【编译：木合塔尔·木拉提】