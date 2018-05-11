5月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 -- 哈通社为各位读者总结5月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月11日,星期五

5月11日是阳历一年中的第131天，离全年的结束还有234（闰年则还有235）.

这一天在哈萨克斯坦历史上：



1996年 伊朗伊斯兰共和国与哈萨克斯坦共和国两国元首签署了关于进一步发展和深化两国合作以及里海问题的联合声明。

2007年 国际法律家Rein Müllerson的《中亚》一书在穆赫塔尔•阿吾艾佐夫故居博物馆举行介绍仪式。



2010年 江布尔州拜扎克县萨热克梅尔乡为苏联英雄阿哈德尔•苏哈姆巴耶夫竖立纪念碑。



2012年 哈萨克斯坦宣布举行"博物馆周"。



2013年 纳扎尔巴耶夫总统同土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫出席"博拉沙克站（哈萨克斯坦）-赛尔赫特亚卡站（土库曼斯坦）"铁路开通仪式。



2016 奥地利首都维也纳举行哈萨克斯坦电影周。



2016年 哈萨克斯坦驻英国大使叶尔詹•哈兹汗诺夫授予英国著名建筑师诺曼•福斯特哈萨克斯坦首任总统和平与进步奖，以表彰其为繁荣发展哈萨克斯坦建筑艺术事业和两国友谊做出了杰出贡献