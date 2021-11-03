美国疾控中心批准辉瑞新冠疫苗用于5至11岁儿童

哈通社/努尔苏丹/11月3日 —— 据新华社报道，美国疾病控制和预防中心2日正式批准美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗用于5至11岁儿童群体。这一年龄段的儿童疫苗接种工作于本周启动，并从下周开始“全面推进”。

美疾控中心在当天发表的声明中说，辉瑞疫苗预防5至11岁群体感染新冠的有效率接近91%。安全性方面，在针对5至11岁群体的临床试验中未发现该疫苗有严重副作用，最常见的副作用是接受注射的手臂酸痛。

美疾控中心表示，5至11岁群体的疫苗在全国的运输和分配工作于本周开始，接种工作也随之启动，从下周开始“全力推进”。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基在声明中说，该中心推荐全美约2800万这一年龄段儿童接种新冠疫苗。“作为母亲，我鼓励父母们咨询儿科医生、学校护士或药剂师，以更多了解这种疫苗以及让孩子接种疫苗的重要性。”

美国食品和药物管理局10月29日发表声明，批准辉瑞新冠疫苗紧急使用于5至11岁群体。美药管局在声明中说，批准这一授权是基于对现有数据“彻底、透明的评估”。5至11岁群体接种辉瑞疫苗也是接种两剂，间隔21天，但接种剂量为每剂10微克，是12岁及以上群体适用剂量的三分之一。