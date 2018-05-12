5月12日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 -- 哈通社为各位读者总结5月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月12日,星期六

5月12日是阳历一年中的第132天，离全年的结束还有233（闰年则还有234）.

这一天在哈萨克斯坦历史上：

国际护士节 国际护士节是为纪念近代护理学和护理教育的创始人南丁格尔而订定的。弗罗伦斯·南丁格尔是英国的一位女护士。在1854年到1856年的克里米亚战争中，她率领38名护士赴前线参加伤病员护理工作，建立了医院管理员制度，提高护理质量，使伤病员死亡率得到迅速下降。 1860年她在伦敦创建了英国第一所护士学校，使护理事业逐步走向专业化、科学化，并且推动了西欧各国以及世界各地的护理工作和护士教育的发展。南丁格尔把其护理经验写成了专着，其中包括《护理工作记录。1912年，为纪念南丁格尔对护理工作做出的贡献，国际护士理事会将南丁格尔的诞辰日5月12日定为国际护士节。

世界候鸟日 每年5月第二个星期六是世界候鸟日，这个每年一度的活动是由《非欧亚迁移性水鸟协定》（AEWA）与《全球迁徙物种公约》（CMS）联合发起的，两个国际条约由联合国环境规划署（UNEP）管理执行，在2007年全世界有56个国家举行了庆祝活动。2008年的主题是"候鸟--生物多样性的使者"。2009年的主题是"迁徙的障碍"。2013年的主题是"建立候鸟保护网络"。2014年的主题是"飞行中的驿站--候鸟与旅游"。2015年的主题是"能源，需鸟类友好化！"。2016年的主题是"停止对候鸟的非法杀戮、捕猎与交易"。2017年的主题是"它们的未来就是我们的未来"，以此提醒人们关注野生动物与人类的可持续发展之间的关系。

中国防灾减灾日 防灾减灾日是于2009年3月2日，经中华人民共和国国务院批准，由中国国家民政部、国家减灾委员会公布的一个纪念日。每年5月12日中国四川汶川大地震发生当日为防灾减灾日，目的是希望加强社会对灾区重建防灾工作的重视。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 哈萨克斯坦驻韩国大使馆举行开馆仪式。

2005年 白俄罗斯首都明斯克市为二战中牺牲的哈萨克斯坦战士们竖立纪念碑。

2007年 哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦三国元首在土库曼巴希市举行三方会谈并签署关于建造里海管道的联合声明。

2014年 哈萨克斯坦国家大学生足球联赛正式成立。

2015年 首届中亚核医学论坛在阿斯塔纳独立宫拉开帷幕。

2017 立陶宛共和国在东哈州首府乌斯卡曼市开设领事馆。

【翻译：冰山】