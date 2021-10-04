近5年哈萨克斯坦累计实施134个外资项目

哈通社/努尔苏丹/10月4日 -- 哈萨克斯坦外交部对我国正在建设中的外资项目进行了介绍。

据哈萨克斯坦外交部发布消息，2021年1-9月，哈全国各地累计启动外商投资的生产性项目17个，总金额9.66亿美元，可提供1600个就业岗位。

主要在建项目包括：法国液化空气集团（Air Liquide）在阿特劳州投资9500万美元建设的工业气体生产项目；德国克拉斯集团（CLAAS）在北哈州投资建设的农机生产厂项目；新加坡坚固金属工业有限公司（Compact Metal Industries）投资建设的年产120万吨水泥项目。

外资在哈建设可再生能源项目7个，包括中国企业在江布尔州投资1.5亿美元建设的札纳塔斯100MW风电项目，以及东哈州图尔古松水电站项目。

土耳其企业在阿拉木图州投资建设3个项目，包括Femas Metal Industry and Trade A.S.公司投资700万美元建设的年产20万套燃气灶和电磁炉项目、Aysultan Candy公司投资300万美元建设的年产6000吨巧克力和冰淇淋生产厂项目，以及VOKS Otomotiv Kapi Sistemleri公司投资100万美元建设的自动门生产项目。

哈外交部消息称，近5年来，哈累计实施134个外商投资项目，总金额达70亿美元，创造1.71万个工作岗位。

外资项目主要涉及农工综合体、冶金、机械制造、化工和石化等领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】