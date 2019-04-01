日本新年号定为“令和” 5月1日起施行

哈通社/努尔-苏丹/4月1日 -- 日本政府1日决定取代"平成"的新年号是"令和"。

据共同社消息，当今天皇签署了改元政令，在当天颁布。该政令将伴随4月30日天皇退位，在皇太子即位成为新天皇的5月1日凌晨0点起施行。这是宪政史上首次在皇位继承前就公布新年号。"令和"是"大化"（645年）以来的第248个年号，基于1979年制定的《年号法》的改元则是继"平成"后的第二例。



此前，改元是采用一代天皇一个年号的"一世一元"制的明治时代以来，在伴随天皇去世的皇位继承时实施的。此次则是基于退位特例法，并非因天皇去世而改元。

年号选定手续基本沿袭了平成改元时的做法。政府从日本文学、中国文学、日本史学、东亚史学领域选出数名专家，委托他们考虑年号候选方案，3月14日进行了正式委托。从候选方案中甄选了几个草案。

4月1日，政府在首相官邸召开了由诺贝尔奖得主、京都大学教授山中伸弥等9名专家组成的"有关年号的恳谈会"倾听意见，还听取了众参两院正副议长的意见，在内阁会议上敲定了改元政令。

政府重视国会在特例法附带决议中要求的"应该避免因改元而影响国民生活"。首相安倍晋三在1月的记者会上表示会在4月1日事前公布新年号。



【编辑：木合塔尔·木拉提】