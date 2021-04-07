5日自迪拜回国的1名旅客感染新冠肺炎

哈通社/努尔苏丹/4月7日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月6日，有31班国际航班自德国、韩国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、乌克兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4388名旅客抵达，其中4367名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，21名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有15班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2 450名乘客，2 430人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，20人没有证明；

-有7班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有748名乘客，747人持有冠状病毒PCR检测阴性证明， 1人没有证明；

-有7班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有915名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵阿克套机场，共有275名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年4月5日自国外飞抵哈萨克斯坦的29名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，搭乘迪拜-努尔苏丹航班回国的1名哈萨克斯坦公民感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】