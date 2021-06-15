哈国植树造林计划：5年内植树20亿棵

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 至2025年前哈萨克斯坦将在全境种植20亿棵树木。

哈萨克斯坦生态地质和自然资源部副部长艾莉亚·沙拉别科娃15日在新闻发布会上宣布，作为环保相关政策的一部分，哈萨克斯坦计划未来的五年内在全国范围内种植20亿棵树木。为完成这一计划，预算将提供总计820亿坚戈的拨款支持。

该计划将通过地方政府、自然保护区、森林资源使用者、国际捐助者、其他倡议团体合力协助下予以实施。植树造林的面积和区域将由各州根据具体情况各自设定，相关的技术性调研工作将很快组织实施。

据其介绍，今年春季已在面积达21600公顷的土地上种植了8150万棵树木，秋季将种植4820万棵，年底之前，将在国内多地种植树木6000万棵。

根据计划，至2025年每年都会增加植树造林的数量。预计2022间将种植2.44亿棵树木，2023年种植4.11亿棵，2024年种植5.73亿棵。

此外，据其介绍，20亿棵树木中，15亿棵将主要由各地政府负责组织种植，森林使用者和国际捐助者将种植约 2 亿棵树，林业委员会种植 3 亿棵。该项目的资金来自国家预算和地方预算，其中220亿坚戈从国家预算中支出，600亿坚戈从地方预算中支出。

【编译：木合塔尔·木拉提】