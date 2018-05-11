第十五届欧亚媒体论坛将于5月22-24日在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 -- 据欧亚媒体论坛新闻处消息， "欧盟的演变"将成为本年度欧亚媒体论坛主要主题之一。

根据上述议题，论坛将主要讨论欧盟所面临的挑战以及未来发展的机遇等问题。



据主办方透露，选这样的主题很正常。因为，欧洲联盟很独特。联盟代表着欧洲的发展与稳定。欧盟近几年面临着难民和债务危机、英国脱离欧盟（BREXIT）等经济及政治问题。因此，欧亚媒体论坛将有望全方面讨论欧盟的未来模式和其特征。



论坛期间，英国外交部新闻秘书西蒙•麦吉；BBC频道新闻编辑加文•休伊特、国际政治分析家、费加罗报创始人雷诺•吉拉德；欧洲委员会南北中心负责人、意大利议会议员德博拉•贝加米尼；波兰民主左翼联盟（SLD）副主席耶日•温德尔里奇；Media & Strategic Communications欧盟问题专家伊莱•哈吉耶娃将发表讲话。



据了解，第十五届欧亚媒体论坛将以《演变15年：世界将如何改变以及世界又将如何改变人类》主题进行。论坛将主要讨论"国际关系的演变：全球冷却"、"环境的演变：不可抗拒的启示或向绿色经济的过渡"、"社会信仰的演变：新时代如何管理社会？"、"信息技术从事实调查到虚假新闻的演变，是否需要担心？"、"媒体发展：博客行业的发展是威胁还是进步？"、"道德和价值观的演变：谁将塑造新世界观？"等议题。



值得一提的是，本届欧亚媒体论坛将于5月22-24日期间在阿拉木图市举行，论坛有望吸引来自全球60多个国家500多名代表参加，其中包括国际及哈萨克斯坦分析人士、国家功勋人士、政治家、媒体代表等人。



【编译：冰山】