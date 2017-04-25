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    20:40, 25 四月 2017 | GMT +6

    柔道亚锦赛参赛将于5月24日在中国香港举行

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦柔道协会消息， 5月24日至29日，柔道亚锦赛参赛将在中国香港举行。我国将有20名选手参赛。参赛选手名单如下：

    男子小组赛：

    古斯曼•柯尔克孜巴耶夫（60公斤级）；

    古马尔•柯尔克孜巴耶夫（66公斤级）；

    阿扎马特•穆哈诺夫（66公斤级）；

    耶尔多斯•朱马哈诺夫（66公斤级）；

    詹塞•斯玛古洛夫（73公斤级）；

    阿泽兹•哈勒哈曼吾勒（81公斤级）；

    迪达尔•哈姆扎（81公斤级）；

    斯拉木•波兹巴耶夫（90公斤级）；

    松哈特•扎卡利亚耶夫（90公斤级）；

    马克西姆•拉科夫（100公斤级）；

    耶尔詹•申克耶夫（100公斤以上级别）；

    叶拉曼•叶尔哈利耶夫（100公斤以上级别）。

    女子小组赛：

    沃特根塞茨戈•哈勒巴德拉赫（48公斤级）；

    塞维拉•尼珊巴耶娃（57公斤级）；

    安娜•卡玖丽娜（57公斤级）；

    玛丽安•沃尔达巴耶娃（63公斤级）；

    迪勒巴尔•沃穆尔阿利耶娃（70公斤级）；

    泽列•别克塔斯克兹（70公斤级）；

    阿勒毕娜•阿曼克勒迪耶娃（78公斤级）；

    扎丽娜•莱弗娃（78公斤级）。

    【编译：昂哈尔】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 中国 黄金储备
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