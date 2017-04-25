柔道亚锦赛参赛将于5月24日在中国香港举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦柔道协会消息， 5月24日至29日，柔道亚锦赛参赛将在中国香港举行。我国将有20名选手参赛。参赛选手名单如下：

男子小组赛：



古斯曼•柯尔克孜巴耶夫（60公斤级）；



古马尔•柯尔克孜巴耶夫（66公斤级）；



阿扎马特•穆哈诺夫（66公斤级）；



耶尔多斯•朱马哈诺夫（66公斤级）；



詹塞•斯玛古洛夫（73公斤级）；



阿泽兹•哈勒哈曼吾勒（81公斤级）；



迪达尔•哈姆扎（81公斤级）；



斯拉木•波兹巴耶夫（90公斤级）；



松哈特•扎卡利亚耶夫（90公斤级）；



马克西姆•拉科夫（100公斤级）；



耶尔詹•申克耶夫（100公斤以上级别）；



叶拉曼•叶尔哈利耶夫（100公斤以上级别）。



女子小组赛：



沃特根塞茨戈•哈勒巴德拉赫（48公斤级）；



塞维拉•尼珊巴耶娃（57公斤级）；



安娜•卡玖丽娜（57公斤级）；



玛丽安•沃尔达巴耶娃（63公斤级）；



迪勒巴尔•沃穆尔阿利耶娃（70公斤级）；



泽列•别克塔斯克兹（70公斤级）；



阿勒毕娜•阿曼克勒迪耶娃（78公斤级）；



扎丽娜•莱弗娃（78公斤级）。



【编译：昂哈尔】