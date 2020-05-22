5月25日起国内各大城市间将逐步恢复民航客运交通

哈通社/努尔苏丹/5月22日 – 哈萨克斯坦各大城市之间的民航客运交通将从5月25日起恢复运行。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，从25日开始，国内所有的机场都将恢复工作，而各航空公司在严格遵守防疫检疫要求的前提下，自行决定各自航线的恢复时间及航班的数量。

复航期间，所有航班都将执行严格的检疫消毒程序。

同时，机上乘客和机组成员也必须遵守交通运输首席卫生医师签发的相关检疫要求。包括：佩戴个人防护装备、接受体温检测、保持严格社交距离等。

根据此前报道，哈萨克斯坦防控新冠疫情跨部门联席委员会决议，从5月25日起恢复阿特劳市同努尔苏丹、阿拉木图、阿克套、阿克托别、乌拉尔及奇姆肯特之间的航线。

在此之前，哈萨克斯坦国内已有13个城市之间恢复了民航客运航班的通行。

相关航线的民航客运班次将根据阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、飞狮航空公司（Fly Arystan）、斯卡特航空公司（SCAT）、哈萨克航空公司（Qazaq Air）等航空承运企业官网公布的时刻安排予以实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】